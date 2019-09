Liguria - Tragedia mercoledì in un albergo di Rapallo, dove un 56enne di Piacenza è morto mentre faceva il bagno nella vasca della sua camera.



La tragedia - Immediato l'intervento dei Vigili del Fuoco e del personale del 118 che, coadiuvati dai Carabinieri, hanno provveduto a prestare i primi soccorsi: purtroppo, però, al loro arrivo per il turista - morto per cause naturali - non c'era già più nulla da fare.