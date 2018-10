Rapallo post mareggiata, il sindaco Bagnasco: «Fateci spendere le risorse»

Il primo cittadino ha poi aggiunto: «Vogliamo la città più bella di prima»

Liguria - «Non farò polemiche perché non mi interessano. Ma chiedo una cosa al Governo centrale: Rapallo è una città che è ben amministrata, ha delle risorse. Fatecele spendere nell'immediato per poter fare i lavori»: lo ha detto Carlo Bagnasco, sindaco di Rapallo (Genova), il comune più colpito dalla terribile mareggiata di lunedì, parlando stamani in strada a un gruppo di cittadini.



Interventi - Il primo cittadino ha poi sottolineato: «Oggi pomeriggio il transito veicolare in via Milite Ignoto (da e per Chiavari) verrà interrotto per tutta la durata delle operazioni (ipotizzata in circa tre ore, ma gli orari sono indicativi data la delicatezza dell'intervento) per consentire la rimozione dei natanti che si sono arenati nella zona di cantiere alla foce del torrente San Francesco durante la recente, forte mareggiata. Rapallo deve tornare meglio di prima e soltanto lavorando si può raggiungere l'obiettivo».