Rapallo, riprendono i lavori propedeutici alla realizzazione del nuovo depuratore

Liguria - Dopo la pausa estiva riprendono i lavori propedeutici alla realizzazione del nuovo depuratore in località Ronco, a Rapallo: lunedì aprirà il cantiere per posa collettore all’altezza dell’attraversamento pedonale tra corso Assereto, via Pellerano Murtula e via Milite Ignoto. Il cantiere durerà tre settimane: nel corso dell’intervento, nel tratto di corso Assereto interessato dai lavori verrà disposta la circolazione veicolare a senso unico alternato con l’ausilio di semaforo o movieri (in orario diurno e, in parte, in orario serale).



«Obiettivo - spiega l’assessore ai Lavori Pubblici,Filippo Lasinio - è ripartire subito a spron battuto con i lavori di posa delle tubazioni di collegamento al nuovo impianto di depurazione, che contiamo sia attivo nei primi mesi del prossimo anno».