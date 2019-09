Rapallo, sempre più frequenti gli avvistamenti di cinghiali nel centro cittadino: urgono soluzioni

Liguria - Stanno aumentando a dismisura gli avvistamenti di cinghiali nel centro di Rapallo, cosa che ha portato il Pd locale a presentare un'interpellanza in Consiglio comunale per chiedere che venga trovata al più presto una soluzione.



Un problema diffuso - A Rapallo come a Genova, la presenza degli ungulati ormai non è più limitata alle sole alture o ai boschi siti nell'entroterra cittadino: sempre più di frequente, infatti, gli animali scendono a valle e finiscono per "bazzicare" anche le zone vicine al centro, cosa che crea non pochi disagi alla cittadinanza.



[Foto di archivio]