Recco, alle 17 di oggi torna la tradizionale nuotata d´estate

Liguria - Quest'oggi (sabato 17 agosto) è in programma il nuovo appuntamento con la "nuotata d'estate", il tradizionale tuffo collettivo organizzato dal Comune di Recco e dalla Pro Loco.



L'iniziativa - Il programma dell'evento prevede la partenza dei nuotatori dalla spiaggia della Baia dei Frati, alle 17 circa, lungo il percorso fino alla spiaggia dei Genovesi, al confine con Camogli, e ritorno. Tutti possono partecipare nuotando in totale sicurezza. Il ritrovo per l' iscrizione gratuita è previsto un'ora prima dello start, presso il campo di sabbia Playa Loco's, in Lungomare Bettolo. "Nuotare in mare e all'aperto è un modo per riconquistare uno spazio naturale. Attraverso questa manifestazione vogliamo promuovere, lungo la costa, la creazione di percorsi dedicati ai soli nuotatori . Quest'anno contiamo di avere un grande coinvolgimento di appassionati" dicono il sindaco di Recco Carlo Gandolfo e il consigliere delegato allo sport Luigi Massone.