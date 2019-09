Recco, cinghiale sorpreso a rovistare tra i rifiuti: ucciso a fucilate

Liguria - Da diversi giorni un cinghiale aveva iniziato ad aggirarsi nei pressi di alcuni bidoni della spazzatura vicini a una serie di ristoranti di Recco, ma purtroppo le sue "scampagnate" dai monti alla città hanno avuto un epilogo decisamente più triste di quanto l'animale potesse aspettarsi.



I provvedimenti - Negli ultimi tempi l'ungulato - un esemplare di grandi dimensioni - aveva iniziato a saccheggiare i bidoni ricolmi di rifiuti anche in orari in cui per strada ancora circolava la gente circola: per questa ragione, il Comune ne ha autorizzato l’abbattimento. In questi giorni, dunque, le guardie del nucleo regionale di vigilanza faunistica hanno effettuato alcuni appostamenti per comprendere orari e comportamenti dell'animale e - una volta appurato che la zona fosse sgombra - lo hanno infine abbattuto con il fucile: una decisione che fa discutere, soprattutto perché - nonostante la vera e propria "invasione" vissuta nell'ultimo periodo in tutto il genovesato - finora si è sempre optato per provvedimenti come la sorveglianza e l’allontanamento, e mai con l'abbattimento vero e proprio degli esemplari.