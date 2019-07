Recco, cominciati sabato i lavori di ripristino dei cordoli sul Belvedere Tenco

Liguria - A Recco sono stati avviati ieri i lavori di sostituzione delle lastre di arenaria che delimitano le aiuole del Belvedere Luigi Tenco. Nei giorni scorsi un'ampia porzione dei cordoli era stata distrutta dal passaggio di un'auto.



«Quando abbiamo fatto un sopralluogo sul Belvedere con il sindaco Carlo Gandolfo - è il commento dell'assessore ai lavori pubblici Caterina Peragallo - ci è stata chiara la necessità di un intervento immediato per rimediare al danno. Inoltre, per l'accesso all'area, abbiamo già finanziato l'installazione di un pannello a messaggio variabile che completerà la segnaletica presente, con l'indicazione di varco aperto e varco chiuso, per evitare che gli automobilisti possano accedere per errore alla zona, se non autorizzati». Le opere di sostituzione dei cordoli sul Belvedere Luigi Tenco proseguiranno lunedì e termineranno nel corso della settimana.