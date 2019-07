Recco, con il Posidonia Green Festival la spiaggia torna pulita: ecco le iniziative di questo weekend

Liguria - Appuntamento per la pulizia del fondo marino e della spiaggia di Recco, domenica 21 luglio alle ore 15.30. L'iniziativa è stata programmata nel corso del "Posidonia Green Festival".



L'iniziativa - «Appoggiamo sempre volentieri» precisano l'assessore all'Ambiente Edvige Fanin e il Sindaco Carlo Gandolfo «le proposte che nascono per incoraggiare il senso civico ambientale. L'Amministrazione comunale è particolarmente attenta alla salute della nostra spiaggia e del nostro mare, auspichiamo maggiore cura da parte dei cittadini mentre faremo di tutto per contrastare i comportamenti negativi».

Il "Posidonia Green Festival" chiude domenica alle ore 20 con una conferenza su balene e delfini con Sea Shepherd Italia e Digital Whales – Balene a Milano dall'Istituto Tethys Onlus. Si parlerà, in generale, dei cetacei nel Mediterraneo e delle minacce, in particolare, dovute all'inquinamento della plastica nel mare. Il festival è sostenuto dal contributo del Comune di Recco.



[Foto di archivio]