Recco, dalle 6 divieto di balneazione preventivo nella zona piscina: in atto azioni di pulizia dell´area

Liguria - A partire dalle 6 di questa mattina a Recco è stato avviato un intervento utile ad evitare il ristagno delle acque e il conseguente accumulo di alghe, con relativo rischio per la salute dei bagnanti: per questa ragione, il Comune ha emanato il divieto di balneazione preventivo, così da permettere che le operazioni possano avvenire in sicurezza.



Il provvedimento - Per poter mettere in atto i suddetti lavori, il Sindaco di Recco Carlo Gandolfo ha emesso «un’ordinanza preventiva di divieto cautelativo di balneazione» nel punto 128 - la cosiddetta zona "Piscina Antonio Ferro" - a partire dalle 6 di questa mattina: tale provvedimento resterà in vigore per tutta la durata dei lavori, previsti - salvo complicazioni - per le giornate di oggi e domani.