Recco, domenica la festa della Focaccia

Liguria - Domenica prossima tutta la città di Recco sarà in festa accogliendo le migliaia di turisti pronti ad invaderne vie e piazze per poter gustarsi quelle meraviglie gastronomiche che sono le focacce liguri, prima quelle “con e senza “(cipolle) e poi la “Recco”, la Focaccia di Recco col formaggio IGP. Una Festa particolare, in cui sono gli operatori economici che, per una domenica all’anno, la loro focaccia la regalano, un inno, un ringraziamento a questo grande prodotto ormai famoso in tutto il mondo tanto da essere inserito dal New York Times come motivazione nell’elenco dei 52 luoghi nel mondo da non perdere nel 2019.



Fra “I places to go 2019” due sono in Italia: la Puglia e la Liguria con il Golfo Paradiso segnalando espressamente “la FOCACCIA DI RECCO specialità che recentemente ha ottenuto la certificazione I.G.P. riservata alle eccellenze gastronomiche”. Proveniente da fonte così autorevole, la notizia è stata ripresa a catena da una moltitudine tale di altre testate tanto che il nome della Focaccia di Recco è girato in tutto il mondo portando con sé anche la Liguria in generale.