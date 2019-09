Recco, è lotta all´inciviltà: agenti in borghese e multe salate per i padroni `indisciplinati` dei cani

Liguria - Agenti della municipale in borghese, controlli intensificati e multe salate per chi porta a spasso il cane senza bottiglietta per le deiezioni, i sacchetti, il guinzaglio e la museruola: così Recco ha dichiarato guerra ai padroni "indisciplinati", che soprattutto in periferia stanno iniziando a rappresentare una vera e propria piaga.



Le disposizioni - Le operazioni sono già state messe in atto in maniera importante nel corso del mese di agosto, ma pare che i controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni, allargando la fascia oraria anche alla tarda serata.