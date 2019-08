Recco, questa settimana il mercato è spostato a domenica: così il borgo ligure attira più turisti

Liguria - Domenica 18 agosto è in programma l'edizione straordinaria del mercato settimanale di Recco, tradizionalmente svolto il lunedì mattina, nelle consuete vie cittadine fino alle ore 13.30. Lo ha deciso l'Amministrazione comunale per permettere agli operatori del mercato di recuperare il giorno di sospensione per l'allerta meteo del 15 luglio e la festività del 24 giugno. Il mercato si svolgerà regolarmente lunedì 19 agosto.



"L'iniziativa renderà più attrattiva la domenica recchelina - dicono il sindaco Carlo Gandolfo e l'assessore al commercio Enrico Zanini - e stimolare l'indotto commerciale cittadino. Sarà anche possibile dare l'opportunità di fruire del mercato settimanale a coloro che per motivi di lavoro non possono frequentarlo il lunedì".



[Foto d'archivio]



