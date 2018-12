Recupero mercato settimanale, tariffe agevolate in via Lamarmora

Liguria - Nell'ottica di ampliare l'accessibilità al servizio di sosta e agevolare il corretto svolgimento del recupero del mercato settimanale, la società Metropark ha accolto la richiesta del Sindaco di Rapallo, Carlo Bagnasco, di predisporre due tariffe agevolate per Domenica 30 dicembre 2018 nel suo parcheggio sito in Via Alessandro Lamarmora, 1: tariffa oraria: € 0,80 per ogni ora o frazione; tariffa giornaliera: € 6,00 valida dall'orario di inizio della sosta fino alle ore 24:00 del 30 dicembre 2018.



Le tariffe verranno applicate automaticamente dal sistema di esazione, quindi l'accesso sarà consentito tramite le consuete modalità (ritiro del biglietto presso la colonnina d'ingresso, pagamento in cassa automatica e inserimento del biglietto nella colonnina di uscita).

Il 31 dicembre alle ore 00:00, la tariffazione ordinaria verrà ripristinata.

Ricordiamo inoltre che è prevista la possibilità di sostare gratuitamente all'interno del parcheggio Metropark per un tempo massimo di 15 minuti.