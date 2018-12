Regione, stabilite le tariffe per le cure palliative domiciliari

Obiettivo di potenziare questa tipologia di cure

Liguria - L'approvazione della delibera proposta in Giunta dall'assessore alla Sanità, Sonia Viale, ha stabilito le tariffe da adottare per le cure palliative domiciliari da parte di enti gestori. L'obiettivo è quello di potenziare questa tipologia di cure, introducendo anche elementi di premialità per coloro che mettono in atto tutte le misure che possano mantenere il più possibile a casa la persona anche nelle ultime fasi della vita.



L'assessore Viale spiega: «Il punto di partenza è costituito dalla Rete regionale di terapia del dolore e cure palliative costituita dai tecnici di Alisa e dagli specialisti delle Asl, che garantisce continuità assistenziale e presa in carico del paziente. La delibera valorizza gli interventi di presa in carico da parte di equipe multiprofessionali e multidisciplinari e consentendo alle Asl di implementare le risposte anche attraverso l'acquisizione dei servizi da enti gestori autorizzati».