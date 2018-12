Regione, stanziati 1,3 milioni per 59 comuni costieri

I fondi sono assegnati per il ripascimento e la riqualificazione della costa

Liguria - Cinquantanove comuni costieri della Liguria potranno usufruire di 1 milione e 300 mila euro per il ripascimento e la riqualificazione della costa. I fondi, stanziati dalla Regione, sono stati raccolti grazie all'imposta regionale sulle concessioni statali di beni del demanio marittimo.



Marco Scajola, assessore regionale al Demanio ha spiegato: «Quest'anno sono cresciuti sia i fondi che i comuni destinatari. Come l'anno scorso la Giunta ha assegnato l'intera cifra dell'imposta regionale». E aggiunge: «Il termine di utilizzo dei fondi è stato prorogato al 30 aprile 2019 così i comuni avranno più tempo per gli interventi necessari dopo la mareggiata di fine ottobre».



Sono stati stanziati anche 100 mila euro per migliorare l'accessibilità delle spiagge alle persone disabili. Sempre Scajola: «Abbiamo inserito una modifica che consentirà a tutti i Comuni costieri dotati di Pud di presentare richiesta di finanziamento per questo capitolo, e non solo quelli con almeno il 30% di spiagge libere». Per i Comuni con almeno il 30 % di fronte mare destinato a spiaggia libera ci sono 250 mila euro per la pulizia e la sicurezza degli arenili non in concessione.