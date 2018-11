Regione, stanziati 700 mila euro per bonificare i siti inquinati

Stanziati dalla Giunta Regionale su proposta dell'assessore Giampedrone

Liguria - 700 mila euro per bonificare i siti inquinanti della Liguria. Li ha stanziati la Giunte Regionale su proposta dell'assessore all'Ambiente Giampedrone. La somma è divisa in due parti: 200 mila sono per elaborare e realizzare i Piani di Caratterizzazione. «Sono - precisa l'assessore - le analisi sui terreni e sulle falde che permettono di determinare lo stato di contaminazione di un sito, a seguito di un evento che ne ha causato la potenziale contaminazione». La seconda parte, 500 mila, riguarda direttamente gli interventi di bonifica.



Giampedrone ha concluso spiegando: «Nel complesso si tratta di uno stanziamento consistente, di grande importanza per la tutela e la conservazione di un ambiente delicato e prezioso come quello della Liguria, una regione con un ecosistema che è anche una fondamentale risorsa turistica»