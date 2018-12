Riapre l´Aurelia,ripristinato il pedaggio tra Arenzano-Genova Prà dell´A10

La strada era chiusa per una frana all'altezza di via Rubens

Liguria - Il pedaggio ordinario nel tratto autostradale Arenzano-Genova Prà dell'A10 sarà ripristinato dalle 14 di oggi, dopo che è stata riaperta al traffico la via Aurelia ad Arenzano. La comunicazione è arrivata da Autostrade per l'Italia.



La strada era chiusa per una frana all'altezza di via Rubens e gli utenti avevano potuto percorrere gratuitamente il tratto autostradale alternativo alla via Aurelia durante la chiusura.