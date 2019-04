Rifiuti tossici lungo la provinciale in Val d´Aveto, identificato e denunciato il colpevole

Liguria - Grazie alla segnalazione di un cittadino, i carabinieri forestali hanno individuato e denunciato il responsabile di un abbandono di rifiuti speciali - lattine di solvente, olio da motore, parti della carena di un motorino contenuti in 5 sacchi neri - pericolosi in Val d'Aveto.



Il caso - Sarebbe un 23enne di Chiavari il responsabile dell'abbandono di rifiuti speciali lungo la strada provinciale 586 della Val d’Aveto: pare, infatti, che il giovane abbia pensato di "fare pulizia" nel proprio garage e depositare i resti lungo la strada. La pena in questo caso comporterà il pagamento di una sanzione amministrativa - la cui somma potrebbe arrivare fino a 6000 euro - e l'obbligo per il 23enne di provvedere allo smaltimento dei rifiuti in questione, al momento posti sotto sequestro.