Rimozione imbarcazioni e copertura San Francesco, aggiornamenti dal comune di Rapallo

Liguria - Proseguono in maniera costante le operazioni per la rimozione del “Suegno”, lo yacht arenato nel Golfo Marconi a seguito della tremenda mareggiata del 29 e 30 ottobre. «L’intervento è molto complesso ma contiamo, condizioni meteo-marine permettendo, che l’imbarcazione venga rimossa entro il fine di questa settimana» sottolinea il sindaco Carlo Bagnasco. I tecnici sono al lavoro per portare il livello del fondale da 1 a 4 metri, così da poter consentire, una volta rimosso il Suegno, l’avvicinamento dei pontoni alla riva per portare via le imbarcazioni arenate sul lungomare.



In avanzamento anche i lavori di realizzazione della copertura sul torrente San Francesco. Al momento restano da posizionare quattro travi lato mare, che dovrebbero giungere a Rapallo a giorni, come spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Arduino Maini. Una volta posizionate le ultime travi, l’intervento procederà con la gettata della soletta e la realizzazione delle rampe di collegamento con il lungomare Vittorio Veneto. «Le pendenze risultano maggiori rispetto a prima - sottolinea Maini - perché così è previsto dal progetto. Questo per garantire il franco idraulico di sicurezza in caso di piena del torrente, motivo principale, oltre a quello statico, per cui si è visto necessario e urgente il rifacimento della copertura».