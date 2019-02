Ancora incerte le cause del decesso

Liguria - E’ stato trovato morto il sub di 70 anni disperso dal pomeriggio nelle acque di Riva Trigoso: a lanciare l’allarme per la scomparsa del marito è stata la moglie che si trovava in spiaggia e non lo vedeva arrivare.



Recupero - Le ricerche dell’uomo sono state affidate alla Circomare di S. Margherita Ligure, alla locamare di Riva Trigoso e Sestri Levante, ai vigili del fuoco di Chiavari e Genova e infine alla Croce Rossa. Il 70enne è stato recuperato a pochi metri dalla battigia, in una zona dove il fondale è basso.