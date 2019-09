Rovegno, esce per scacciare i cinghiali che gli stanno devastando l´orto: 78enne ucciso da un ungulato

Liguria - Questa notte il corpo privo di vita un uomo di 78 anni è stato nell’orto di casa sua a Rovegno: l'ipotesi più accreditata è che l'anziano sia morto a seguito di una ferita procuratagli da un cinghiale.



Le indagini - Ieri sera il nipote del 78enne - preoccupato per non essere riuscito a contattarlo nonostante numerosi tentativi - ha dato l'allarme, ma all'arrivo dei soccorsi purtroppo non c'era già più nulla da fare. La dinamica dei fatti ancora non è chiara, ma - nonostante inizialmente si pensasse che il 78enne potesse essere morto a causa di una ferita dovuta a un colpo partito inavvertitamente dal suo fucile - i Carabinieri della compagnia di Chiavari sono propensi a tenere in considerazione due ipotesi: o l’uomo - solito sparare ai tassi - potrebbe inavvertitamente colpito un cinghiale che, vistosi attaccato, si sarebbe scagliato contro di lui, oppure - stando a quanto riportato dai parenti - l’anziano, stanco degli ungulati che solevano far man bassa nel suo orto, fosse uscito per allontanarli colpi di fucile.