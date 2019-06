Ruba birra e generi alimentari in uno stabilimento balneare: denunciato 49enne

Liguria - Nella notte, i Carabinieri di Sestri Levante hanno fermato un uomo intento a rubare all'interno di uno stabilimento balneare di Cavi Borgo.



I fatti - Dopo aver già tentato il furto in un stabilimento vicino in cui era riuscito a sottrarre alcune bottiglie di birra e generi alimentari, l'uomo - un 49enne italiano con precedenti - è stato infine sorpreso dalle Forze dell'Ordine, che lo hanno arrestato per per furto e tentato furto aggravato continuato. I militari però - dopo aver visionato alcuni filmati dal sistema di videosorveglianza della seconda struttura - hanno notato che il 49enne aveva un complice, successivamente identificato in un 31enne di origini marocchine senza fissa dimora, anche lui con precedenti, a sua volta denunciato.

La refurtiva è stata infine restituita ai legittimi proprietari.