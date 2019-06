Rubano tre PC al convegno dei giovani imprenditori di Confindustria: nei guai tre operai

Liguria - Nei giorni scorsi tre operai impegnati nell'allestimento degli stand della 49esima edizione del convegno dei giovani imprenditori di Confindustria - che avrà luogo tra oggi e domani - sono finiti nei guai per aver rubato tre computer portatili di una società.



Il furto - Una volta allertati, i Carabinieri della Stazione di Rapallo hanno dato subito il via alle indagini, grazie a cui sono riusciti in breve tempo e identificare i responsabili: si tratta di tre operai impegnati nell'allestimento dell'evento - tutti gravati da precedenti di Polizia - che, una volta scoperti, sono stati denunciati a piede libero per furto aggravato in concorso. La refurtiva, invece, è stata recuperata e restituita ai legittimi proprietari.