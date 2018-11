Sabotato un autobus Atp: perde una ruota mentre è in servizio

I bulloni della ruota erano stati svitati provocando un incidente senza gravi conseguenze

Liguria - L'azienda Atp Esercizio ha denunciato un episodio di vandalismo su uno dei suoi mezzi, cui sono stati svitati i bulloni ad una ruota. L'autobus intorno alle 8.45 di ieri era in servizio e la ruota si è staccata mentre la vettura stava frenando in corrispondenza di una fermata tra Pieve Bassa porta a Pieve Alta. Nessuno dei passeggeri ha riportato ferite in seguito all'incidente.



Il bus è stato controllato nell’officina deposito di Rapallo ed è emerso che la meccanica era in ordine e che bulloni e dadi erano banalmente stati svitati e la ruota è stata ricollocata al suo posto.



Roberto Rolandelli, direttore operativo di Atp, dichiara: «Riteniamo che qualcuno abbia allentato i bulloni stesso durante la notte precedente. Il mezzo viene lasciato in sosta durante la notte in Comune di Bogliasco, all’altezza dei campi sportivi. Per ragioni di servizio è comodo avere il mezzo a disposizione degli autisti dalla prima mattinata. Purtroppo è il secondo caso di vandalizzazione che subiamo in quell’area; per questo stiamo pensando di ricoverare la vettura nel deposito più vicino, per evitare altre situazioni del genere. Ovviamente abbiamo denunciato l’episodio alla stazione dei carabinieri di Pieve Ligure».