San Carlo di Cese, ritrovati i dispersi della frana

Ritrovati nella notte dalla Polizia, stanno bene

Liguria - Sono state ritrovate e stanno bene le persone disperse dopo la frana a San Carlo di Cese in Val Varenna. Sul greto del torrente Varenna viveva accampata una famiglia e da domenica sono iniziate le ricerche di protezione civile e vigili del fuoco. Ieri notte sono stati rintracciati dalla Polizia.



Ieri è stata anche allestita la passerella pedonale per permettere ai residenti di San Carlo di Cese di spostarsi, dopo che la frana aveva causato un cedimento nell'asfalto, isolando la località. Da questa mattina è utilizzabile il percorso carrabile in via Cian De Vin in località Campo Silvano. Da questa mattina è garantita anche la possibilità di andare a scuola agli studenti della frazione isolata, grazie ai volontari della protezione civile che accompagnano gli studenti per un tratto a piedi fino ad uno scuolabus. Proseguono gli altri interventi per ripristinare la viabilità e sono stimati circa tre mesi per la completa riuscita.