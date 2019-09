Liguria - Due squadre dei Vigili del Fuoco sono rimaste impegnate diverso tempo a sanare un incendio scaturito in un ricovero per attrezzi a San Siro di Struppa.



L'incendio - Per il momento non si conoscono ancora le cause del rogo: fortunatamente le fiamme sono rimaste circoscritte e non si registrano altri danni provocati dall’incendio.



[Foto di archivio]