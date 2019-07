Liguria - Un ragazzo ci circa 20 anni per cause in via di accertamento è finito a terra con la sua moto: è successo alle prime luci dell’alba a Santa Margherita Ligure, in via XXV Aprile.



Ferito - Il centauro è stato soccorso dai sanitari e trasportato al San Martino di Genova in codice rosso a causa del violento impatto con l’asfalto. Toccherà ai carabinieri ricostruire quanto accaduto.