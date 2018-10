Santa Margherita, lotta allo spaccio nei locali notturni: scattano sei denunce, due a minorenni

Liguria - I Carabinieri della Stazione di Rapallo hanno deferito in stato di libertà 6 persone per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.



I controlli - Nel corso dell'operazione di contrasto allo spaccio nei locali notturni sono state individuate, controllate e denunciate nella sola Santa Margherita Ligure ben sei persone: la metà dei fermati sarebbe minorenne.

Le denunce sono scattate per tre 17enni due 19enni e un 28enne disoccupato. Tutta la droga rinvenuta era già suddivisa in dosi e pronta per essere immessa al dettaglio sul mercato. I 6 giovani sono stati tutti denunciati e la merce che portavano con loro è stata sequestrata.

Oltre a loro sono state identificate altre 35 persone, controllati 30 mezzi ed elevate 3 contravvenzioni al codice della strada.