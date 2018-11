Santa-Portofino, a che punto sono i lavori sulla Sp 227

Sono in corso interventi per facilitare i collegamenti dei centri isolati

Liguria - Proseguono i lavori sulla strada Sp 227, al fine di ripristinare i collegamenti interrotti. Il Comune di Santa Margherita annuncia l'apertura di una corsia regolata da semaforo che consenta di accedere dall’altezza dell’hotel Regina Elena fino a Punta Pedale. L'uso sarà limitato ai veicoli di servizio e dei proprietari di abitaioni. Il transito pedonale resta interdetto, poiché il marciapiede rimane inagibile.



A piedi è possibile percorrere via Repellini che consente di raggiungere la zona della Cervara.

La Capitaneria di Porto si sta dotando di un nuovo mezzo che faciliterà lo sbarco via mare nella baia di Paraggi. Sempre per garantire l’accesso a Paraggi è in corso un intervento per permettere il transito di motoveicoli da Nozarego a Portofino.