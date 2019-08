Santuario della Madonna della Guardia, Atp dispone corse straordinarie per le festività

Liguria - Come sempre, quando il territorio chiama Atp Esercizio risponde. Sarà così anche per due importante e sentite celebrazioni religiose in programma giovedì 29 agosto, in occasione della solennità della Madonna della Guardia. Per raggiungere il santuario di Nostra Signora della Guardia sul monte Figogna, a Ceranesi, verrà intensificato il servizio per il Santuario. Per facilitare l'accesso ai fedeli, anche quest'anno le corse partiranno dalla metropolitana di Brin e transiteranno a Bolzaneto Via Giro del Vento (capolinea ATP), Ipercoop dove riprenderanno il regolare percorso. Per raggiungere il Santuario di Velva, frazione di Castiglione Chiavarese a levante, in occasione dell'apparizione della Madonna della Guardia, verrà intensificato il servizio ordinario di linea da Sestri Levante FS al Santuario. Atp consiglia anche l’utenza ad acquistare

preventivamente i titoli di viaggio.



In allegato il comunicato stampa, gli orari con le partenze e le fermate dei servizi speciali per Velva e il Monte Figogna.