Savona, tragedia in porto: morto operaio. Sciopero di 24 ore dei lavoratori

Liguria - Un operaio che si trovava sul ponte di una nave ormeggiata negli Alti Fondali del porto di Savona è caduto finendo nella stiva: dalle prime informazioni l'uomo è morto sul colpo e stava pitturando il tetto della stiva quando è precipitato compiendo un volo di almeno 20 metri.



Decesso - I lavoratori del porto di Savona hanno indetto 24 ore di sciopero contro "l'ennesima morte sul lavoro in porto". Intanto sull'accaduto si è espresso anche Luca Maestripieri segretario Cisl Liguria: «Il sindacato esprime sincero cordoglio e vicinanza alla famiglia e ai colleghi di lavoro dell’operaio morto oggi a bordo di una nave ormeggiata negli Alti Fondali a Savona. Non è tollerabile che si continui a morire sul posto di lavoro. Assurdo, inaccettabile. Attendiamo che venga fatta piena luce sulla dinamica dell’incidente e sulle eventuali responsabilità, ma intanto non possiamo che constatare con sdegno che continua senza sosta questo bollettino di guerra con incidenti che mietono vittime senza soluzione di continuità nell’indifferenza generale. La politica si ricorda degli incidenti e delle morti solo quando serve a fare propaganda. Servono subito assunzioni nel pubblico impiego per irrobustire la rete dei controlli, la politica capisca una volta per tutte che la vita di chi lavora deve essere davvero la priorità di uno Stato civile».