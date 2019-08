Liguria - Tutti in auto verso le vacanze per il primo weekend di agosto e sulle strade è caos. A Genova si sono registrate fin dalle prime ore della mattina code verso il Terminal Traghetti che hanno interessato Lungomare Canepa e l’ultimo tratto della strada Guido Rossa verso levante.



Problemi - Situazione caotica anche nel resto della Liguria con code sia in A10 che in A7 e in A12 verso le località di mare. Code causa incidente si registrano in A26 da Masone allo svincolo con l’A10.