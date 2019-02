Sciopero dei treni, precisazione poco gradita per i pendolari: a rischio anche i regionali

Liguria - Rispetto a quanto precedentemente annunciato, a fermarsi oggi sono anche i treni regionali. Un vero venerdì nero per i pendolari liguri.



La precisazione - In una successiva precisazione, Trenitalia ha spiegato che lo sciopero in atto dalle 9 alle 16:59 di oggi coinvolge non solo gli intercity a lunga percorrenza, ma anche i treni regionali della Liguria. Per queste ragioni, sarà possibile che il programma di circolazione dei venga modificato in itinere, con cancellazioni o variazioni. L'agitazione sindacale, inoltre, potrà comportare modifiche al servizio anche prima dell'inizio e dopo la sua conclusione dice Trenitalia.