Sciopero lavoratori del Terzo Valico: «Chiediamo più sicurezza sul lavoro»

Indetto in seguito alla morte di un operaio per un incidente sul lavoro

Liguria - I lavoratori del Terzo Valico in sciopero questa mattina, dopo l'incidente sul lavoro di venerdì, in un cantiere in provincia di Alessandria che ha provocato la morte di un operaio.



Richieste - La protesta è stata indetta da Fillea CGil Filca Cisl Feneal Uil, allo scopo di chiedere più sicurezza nei cantieri «In particolare chiediamo un pacchetto di ore formative sui rischi specifici in aggiunta a quelle previste dalle norme già in essere, l'intensificazione delle simulazioni di infortunio e protocollo emergenza, ed infine una campagna di assemblee sindacali in collaborazione con tecnici asl sulle problematiche dei singoli cantieri. Senza la presa in carico da parte del Cociv di queste richieste siamo pronti a organizzare ulteriori giornate di sciopero», concludono i sindacati.