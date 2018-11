Scoperti in un appartamento di Chiavari a vendere droga, arrestati

Liguria - Due uomini di 28 e 31 anni sono stati arrestati dalla Polizia per spaccio e detenzione di sostanze stupefacente, mentre altri tre sono stati denunciati per il medesimo reato



Spaccio - Ieri sera i poliziotti, nel corso di un controllo nella zona del Cimitero Monumentale di Chiavari, hanno notato uno strano viavai di persone da un stabile di Via Damiano Chiesa. Approfittando dell’ingresso di un uomo, gli agenti sono a loro volta entrati nel palazzo, sorprendendo sulla soglia di casa una seconda persona in attesa dell’uomo appena entrato. Nell’appartamento c'era un terzo soggetto intento a confezionare dosi di cocaina.



Cocaina - Gli operatori hanno così accertato che il primo uomo, un 34enne di Chiavari, dopo un contatto telefonico si era recato nell’appartamento per acquistare una dose di cocaina dagli altri due uomini, due cittadini marocchini di 28 e 31 anni, entrambi privi di permesso di soggiorno. La perquisizione domiciliare ha consentito di sequestrare 15,8 grammi di cocaina e 71,87 grammi di sostanza da taglio, oltre a 388,23 grammi di hashish e a tutto l’occorrente per il confezionamento delle singole dosi.