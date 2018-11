Sesta Godano, fungaiolo di Recco disperso nei boschi: recuperato

I forestali hanno identificato l’area in cui si era smarrito il pensionato e lo hanno individuato

Liguria - Nella giornata di ieri, i carabinieri forestali di Varese Ligure hanno provveduto a recuperare un fungaiolo che aveva perso l’orientamento in un bosco in località Castello di Sesta Godano. L’uomo, un settantenne residente a Recco, si era inoltrato nel bosco alla ricerca di funghi e, a causa dell’intensificarsi di nebbia e pioggia, non riusciva a ritrovare il sentiero che l’avrebbe ricondotto all’autovettura parcheggiata lungo la strada.



Chiamata - Fortunatamente, l’uomo aveva con sé il telefono cellulare e ha potuto prima chiamare la centrale operativa per le emergenze (112) e poi tenersi in contatto con i militari intervenuti, fornendo dettagli sul tipo di vegetazione che lo circondava. Grazie alla specifica e peculiare conoscenza del territorio montano propria dei carabinieri forestali, i militari hanno identificato l’area in cui si era smarrito l’uomo e, anche tramite segnali sonori, data la nebbia e il temporale in corso, hanno recuperato l’uomo, stanco ma in buone condizioni fisiche.