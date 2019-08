Sestri Levante, affittava appartamenti in nero a estracomunitari: denunciato

Liguria - Guai grossi per un cittadino italiano domiciliato a Londra che - proprietario di svariati appartamenti a Sestri Levante - affittava in nero i propri alloggi (alcuni dei quali anche in cattive condizioni) a cittadini extracomunitari, soprattutto provenienti dal Bangladesh e dal .



Le indagini - L’uomo - scoperto dalla Guardia di Finanza di Riva Trigoso – si faceva pagare l’affitto attraverso bonifici inviati sui conti correnti del proprietario o, in alternativa, direttamente in contanti ad alcune persone di fiducia, che successivamente provvedevano a versare gli importi sui sopracitati conti. Le indagini del caso hanno permesso agli operatori delle Fiamme Gialle di dimostraree l'omessa dichiarazione dei proventi delle suddette locazioni, i quali ammonterebbero a oltre 100mila euro. Alla fine delle indagini l'uomo è stato anche denunciato alle autorità competenti per non aver adempiuto all'obbligo di comunicare i nominativi delle persone alloggiate.