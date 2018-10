Shopinn chiuso per problemi elettrici

Liguria - L'Outlet village di Brugnato Shopinn non ha aperto in questo giorno infausto. Nessun problema derivato dalla pioggia caduta in quantità importante su tutta la Val di Vara, ma colpa di un guasto elettrico che ha consigliato la chiusura in modo da permettere di sistemare il tutto.



«Questa mattina, d’intesa con l’amministrazione di Brugnato, è stata decisa la chiusura del Centro a causa del perdurare del forte maltempo e della prevista evoluzione in aggravio delle condizioni meteorologiche, come comunicato dalla Protezione Civile; condizioni che hanno inoltre provocato frequenti interruzioni nell’erogazione dell’energia elettrica. L’Outlet Village è in possesso di specifici piani di emergenza ed evacuazione di mettersi in atto in condizioni di necessità, situazioni comunque non verificatesi nella giornata odierna».