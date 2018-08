Si butta in mare e si ferisce con l´elica della barca, 29enne grave al San Martino

Liguria - E' stato ricoverato al San Martino di Genova il 29enne che intorno alle 16 di oggi è rimasto coinvolto in un incidente in mare al largo dell'isola del Tino. Il giovane, un medico originario del Parmense si sarebbe buttato in mare mentre l'imbarcazione, sulla quale navigava con il padre anch'egli medico, era ancora in movimento. L'uomo ha riportato lesioni gravissime all'addome, al braccio e la semiamputazione di una gamba. In loro aiuto è arrivata subito un'altra imbarcazione.



I soccorsi sono stati immediati e sul posto è intervenuta un'unità della Capitaneria con a bordo il personale di Delta 1 e il 118 per stabilizzare il giovane. Le sue condizioni si sono rivelate molto serie e sul posto è stato inviato anche Drago che è stato fatto atterrare al Porto Mirabello. In supporto anche i Vigili del fuoco. Una volta caricato sull'elicottero il giovane ha raggiunto il San Martino, in codice rosso. A rendere ancor più complicata la situazione un'improvvisa pioggia torrenziale.



Resta ancora da chiarire l'esatta dinamica dell’incidente. La Capitaneria di porto della Spezia ha aperto un’inchiesta per far luce sull’evento e per ricostruire quei terribili momenti che hanno causato il ferimento del diportista.