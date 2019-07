Si è consegnato l´omicida di Deborah Bellasio

Liguria - Il tam-tam per trovarlo era iniziato da subito e aveva coinvolto praticamente tutta la Liguria, da Ventimiglia a Luni. Ma alla fine Domenico Massari si è costituito nel carcere di Sanremo intorno alla mezzanotte. Il sabato precedente a Savona aveva ucciso con cinque colpi di pistola l'ex moglie Deborah Ballesio durante una serata di karaoke per poi darsi alla fuga, facendo perdere le tracce. Dopo aver sparato tre colpi in aria con una pistola rubata per attirare l'attenzione degli agenti, si è consegnato rifiutando di voler nominare un avvocato di fiducia: si è detto non pentito di quello che ha fatto ma consapevole.



Un amore finito male il suo con Deborah alla quale, prima di ucciderla, aveva perfino detto "ti ricordi di me?". Coinvolte anche altre persone: una donna di mezz'età colpita ad una gamba che ha riportato la frattura del perone ed è stata dimessa questa mattina con trenta giorni di prognosi; un'altra con alcune schegge in una gamba che si trova in osservazione ma verrà dimessa in giornata; colpita fortunatamente di striscio anche una bambina che dopo le cure del caso è stata dimessa nel corso della notte.