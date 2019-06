Sicurezza in Liguria, cresce il numero di Interforze: arrivano 200 uomini in divisa

Salvini: «Massima attenzione al territorio»

Liguria - Nei prossimi mesi in Liguria arriveranno oltre 200 rinforzi delle Forze dell’Ordine: lo ha stabilito il Viminale che ha annunciato anche l’arrivo di Allievi Carabinieri che verranno immessi in servizio entro il 2023.



Progetti - «Un contingente interforze di 138 unità sarà già operativo dal prossimo 1° luglio nell'ambito del potenziamento delle uffici delle Forze dell'ordine predisposto per l'estate e finalizzato a specifici progetti individuati dal Viminale – ha spiegato la nota - Di questi 30 a Genova, 30 a Imperia, 23 a La Spezia e 55 a Savona. Ulteriori 63 agenti della Polizia entro aprile 2020 saranno distribuiti nelle varie questure: 25 a Genova, 20 a Imperia, 8 alla Spezia e 10 a Savona».



Territorio - «Felice di annunciare l'arrivo di nuove Forze dell'ordine in Liguria - ha detto il ministro Salvini - Avevamo promesso assunzioni e attenzione al territorio. Stiamo mantenendo la parola, dopo anni di tagli che hanno penalizzato le donne e uomini in divisa a discapito della sicurezza».