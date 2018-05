Sicurezza sul lavoro, parte la mobilitazione

I sindacati confederali annunciano iniziative. Maestripieri: «E' importante»

Liguria - Arriva anche in Liguria la mobilitazione nazionale dei sindacati confederali sulla sicurezza del lavoro.



Motivazione - «L’iniziativa è più che mai attuale visto che ci sono stati due incidenti sul lavoro e due operai sono rimasti feriti e che nei giorni scorsi un operaio è morto in un cantiere navale alla Spezia - spiega il segretario generale della Cisl Liguria Luca Maestripieri - Da oggi sono previste assemblee in tutti i luoghi di lavoro e due ore di sciopero da definire a livello territoriale».



Appalti - «Cgil, Cisl e Uil si mobiliteranno attraverso le assemblee, nei posti di lavoro, nelle fabbriche e nei cantieri per far partire una sensibilizzazione capace non solo di coinvolgere il mondo del lavoro ma anche tutti i cittadini - sottolinea Maestripieri - Ci sono interventi legislativi da fare, bisogna agire sugli appalti, sulla precarietà del lavoro e in tutti quei luoghi dove si annidano i rischi per la salute delle persone. Già dalla prossima settimana porteremo una serie di denunce e proposte al presidente della Regione Giovanni Toti per mettere in campo delle iniziative per fermare da subito questo stillicidio», conclude Maestripieri.