Skinhead in arresto, reclutavano mercenari contro le truppe di Kiev

Tra questi c'erano simpatizzanti di estrema destra

Liguria - Associazione a delinquere, a combattimento, reclutamento e istigazione all'odio razziale: sono le accuse mosse nei confronti di sei persone arrestate dai carabinieri del Ros di Genova a Milano e nelle province di Avellino e Parma nell’ambito dell’inchiesta denominata “Ottantotto” nell’inchiesta coordinata dalla Procura di Genova.



Indagini - Secondo quanto emerso alcune indagini nell'area Skinhead ligure, partite alla Spezia due anni fa, hanno svelato l'esistenza di una struttura operante sull'asse Italia-Ucraina per il reclutamento di mercenari tra le fila delle milizie separatiste filorusse nella regione del Dombas, teatro degli scontri armati con le truppe del governo di Kiev. Da parte degli investigatori è emerso che in questa rete erano reclutati simpatizzanti di estrema destra



Arresti - Al momento risultato irreperibili tre dei sei arrestati e non è escluso che questi possano ancora essere in Ucraina. Tra gli arrestati figurano un italiano, Antonio Cataldo accusato di aver preso parte ai combattimenti nel Donbass in cambio di soldi e di aver reclutato mercenari e due stranieri, Olsi Krutani, di origini albanesi e finito sotto accusa per aver reclutato mercenari da mandare a Donbass e infine Vladimir Vrbitchii di origine moldava e accusato di aver partecipato ai combattimenti in cambio di denaro.