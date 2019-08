Soccorsi, con l´app del numero di emergenza 112 geolocalizzazione garantita

Liguria - Grazie al numero unico 112, in tutta la Liguria, in caso di emergenza o di necessità la telefonata tramite l’app “Where are U?” permette al centro operativo, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, di conoscere in tempo reale l’esatta posizione sul territorio di chi sta chiamando e di inviare i soccorsi se chi è in difficoltà non sa esattamente dove si trovi o non sa fornire informazioni. Il servizio è attivo dal febbraio 2017.



L’app rileva la posizione tramite GPS o internet e la mostra sul telefono; al momento della chiamata la posizione viene trasmessa tramite internet o tramite SMS se la rete dati non è disponibile. L’app, in più, consente di effettuare una chiamata muta: con gli appositi pulsanti è possibile segnalare il tipo di soccorso richiesto.