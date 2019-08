Spiagge `instagrammabili`, Baia del Silenzio e San Fruttuoso nella Top10 delle più `hashtaggate`

Liguria - Anche quest'anno ci stiamo avvicinando a Ferragosto, e già molti vacanzieri si stanno organizzando per passare le proprie vacanze su una bella spiaggia, sempre con lo smartphone alla mano per immortalare ogni istante. Oggi andare in vacanza vuol dire sempre più condividerlo sui social, specialmente se ci si trova in una spiaggia decisamente instagrammabile.



La classifica - In questo scenario, Holidu - il motore di ricerca per case vacanza - ha pensato di ricercare anche quest'anno quali sono le spiagge più "hashtaggate" dell'estate e cosa è cambiato rispetto all'anno scorso. Dai dati è emerso che la Spiaggia di Tropea ha un incremento di popolarità del 60% e entra a far parte della Top10 al posto di Cala Goloritzè, mentre Scala dei Turchi mantiene la medaglia d'oro anche quest'anno. La Puglia può vantare ben tre spiagge in classifica: Punta Prosciutto, Grotta della Poesia e Porto Selvaggio. Tra le rivelazioni del 2019, però, spuntano anche due lidi liguri: in Top10 troviamo, infatti, la Baia del Silenzio di Sestri Levante e la spiaggia di San Fruttuoso. Inutile dire che anche in questo caso si può parlare di #orgoglioligure.