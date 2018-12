Stanziati 500 mila Euro per la frana di Portofino

Liguria - La Giunta della Regione Liguria, su proposta dell’assessore alla difesa del suolo Giacomo Giampedrone, ha stanziato 616.796 Euro da fondi Por Fesr 2014-2020 (asse 5) per il cofinanziamento di interventi nei territori del Tigullio e della Val di Vara. In particolare le risorse sono così suddivise: 499.400 euro alla Città Metropolitana di Genova per la SP 127 di Portofino e 117.196 alla Provincia della Spezia per la frana sulla SP 566 per Sesta Godano.



«È un segnale che abbiamo voluto dare a due territori particolarmente colpiti. Lo facciamo con fondi a disposizione della Regione che ci consentono di dare risposte immediate e di liberare somme ai due enti che possono così impegnarle per altre emergenze - ha commentato Giampedrone - Questi finanziamenti consentono di dare avvio al cantiere di ripristino della strada per Portofino e di ristorare le risorse anticipate dalla Provincia della Spezia per la riapertura della strada di Sesta Godano, che è già avvenuta. Con lo stato di emergenza e quindi con i 6,5 milioni stanziati dal Governo che arriveranno andremo in seguito a ristorare le rimanenti parti di questi due interventi insieme alle altre priorità emergenziali dei territori liguri più colpiti».