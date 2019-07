Statale 523 del Colle di Centro Croci: chiusa per lavori di manutenzione

Liguria - Sono stati programmati gli interventi di manutenzione degli impianti nella galleria ‘Madonna della Guardia’, lungo la statale 523 “del Colle di Cento Croci”, a Castiglione Chiavarese (GE).



Per consentire le attività previste la statale sarà chiusa in entrambe le direzioni in corrispondenza del km 80, dal 7 al 12 luglio, nella sola fascia oraria notturna compresa tra le 22 e le 6 del mattino successivo.



Durante la chiusura il traffico in direzione nord sarà indirizzato sulla provinciale 40 per Santuario, con proseguimento sulla provinciale 54 e successivo rientro sulla statale 523. Il traffico in direzione sud sarà deviato sul percorso inverso.



