Stipula falsi contratti di energia elettrica, l´azienda lo scopre e lo denuncia: 23enne nei guai

Liguria - Dopo un'attenta indagine, i carabinieri della Stazione di Carasco hanno identificato un 23enne di origini lombarde e lo hanno denunciato per truffa, falso materiale e sostituzione di persona.



La truffa - A quanto pare, il giovane aveva architettato un piano per cui si fingeva un agente alle dipendenze di una ditta con sede legale nel napoletano e, per conto della stessa, stipulava falsamente contratti di energia elettrica. Dal momento che i casi nel tempo si sono ripetuti - con danno sia per il truffato che per la stessa società - quest'ultima ha infine querelato l'impostore.