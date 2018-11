Strada interpoderale di Caperana Alta: l’amministrazione incontra i residenti

Liguria - Ieri sera a Palazzo Bianco l’incontro tra l’amministrazione Di Capua e i frontisti della strada interpoderale di Caperana Alta, per discutere le criticità e i prossimi interventi da realizzare per la messa in sicurezza di tutta la zona.



Oltre al geometra Claudio Castagnino, incaricato per effettuare i rilievi necessari ad una stima complessiva dei costi dell’intervento di manutenzione, erano presenti alcuni rappresentanti dell’amministrazione comunale: il Sindaco di Chiavari, Marco Di Capua, l’Assessore ai Lavori Pubblici, Massimiliano Bisso, il consigliere capogruppo di Avanti Chiavari – Marco Di Capua Sindaco, Alberto Corticelli, il presidente del Consiglio, Antonio Segalerba e i consiglieri David Cesaretti, Alice Galli, Giovanni Giardini.



Gli amministratori hanno presentato l’iter per l’acquisizione graduale della strada interpoderale: primo passo propedeutico, e necessario, è la cessione bonaria gratuita dei terreni da parte dei proprietari frontisti, a cui seguirà l’acquisizione della strada al patrimonio comunale. Il successivo intervento di manutenzione straordinaria verrà suddiviso in 3 lotti: il primo interesserà la porzione di strada (di circa 800 metri) compresa tra la curva di San Lazzaro e la prima zona pianeggiante, e vedrà la realizzazione di diverse opere di contenimento del terreno attiguo alla strada, l’allargamento e messa in sicurezza della carreggiata. Una spesa stimata di circa 300 mila euro.



«Un impegno concreto e fattivo nei confronti dei cittadini che risiedono nel tratto di strada compreso tra Ri Alto, Caperana Alta e la curva di San Lazzaro - dichiara il Sindaco Di Capua - Già a Luglio 2017 abbiamo ufficializzato, tramite delibera di Consiglio Comunale, l’atto d’indirizzo di acquisizione al demanio comunale della strada. L’istituzione di un consorzio è un passo necessario per poter risolvere, nell’imminente, i principali problemi legati alle pessime condizioni del manto stradale e alla messa in sicurezza dei tratti più pericolosi per cedimento del terreno».



Continua l’Assessore Massimiliano Bisso, «Stiamo parlando di un intervento oneroso, ma abbiamo deciso di dividerlo in lotti per spalmare negli anni il rifacimento completo e la manutenzione straordinaria della strada, ammortizzando un costo totale, stimato, intorno ai 2 milioni di euro. La volontà politica c’è, è stata manifestata, ora dobbiamo contattare tutti i proprietari e procedere con la cessione gratuita con accordo bonario dei terreni».