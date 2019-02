Strada Provinciale 227, lunedì la passerella sarà smontata

Liguria - Sabato 2 marzo i lavori di ricostruzione della strada provinciale 227 che collega Santa Margherita Ligure a Portofino saranno interrotti. Ciò consentirà l'apertura della passerella pedonale a tutti e senza fasce orarie così come avviene la domenica. Anche il servizio bus di Atp sarà attivo tutto il giorno sia sabato sia domenica.



Strada - «Passerella pedonale - provvisoria in acciaio - che potrà essere percorsa per l'ultima volta proprio in questo fine settimana. Infatti lunedì 4 marzo sarà smantellata. Il motivo? Al suo posto una striscia di asfalto che ad oggi era già in fase avanzata di realizzazione che consentirà il passaggio pedonale e quello dei mezzi di soccorso. Al posto della passerella, la ditta incaricata dalla Città Metropolitana di ricostruire la parte di 227 crollata opererà lato monte». «Un tappeto d'asfalto sulla sede, oggi sterrata, della carreggiata - fa sapere il consigliere della Città Metropolitana di Genova Franco Senarega - in modo tale che il collegamento non venga mai interrotto e si possa raggiungere Portofino a piedi nonostante i lavori per la rimozione della passerella».



Collegamento - Più che soddisfatti i due sindaci di Portofino e Santa Margherita Ligure Matteo Viacava e Paolo Donadoni: «Rivedere un collegamento viario a distanza di soli 4 mesi da quella terribile notte della mareggiata è davvero qualcosa di emozionante e che allo stesso tempo ci riempie di orgoglio. Siamo sempre più vicini al raggiungimento dell'obiettivo, in tempi più brevi del previsto, si sta chiudendo questo lavoro. Santa Margherita Ligure e Portofino, saranno presto ricollegati. La stagione è alle porte e noi saremo pronti ad accogliere turisti e visitatori proprio come promesso a cittadini e commercianti. Il tutto grazie a un grande lavoro di squadra».